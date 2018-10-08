В Сочи участники битвы за Кавказ получат единовременную выплату

Ветеранам-участникам битвы и обладателям медали «За оборону Кавказа» выплатят по 5 тыс. рублей.

Выплату произведут по решению мэрии в честь празднования 75-й годовщины со дня освобождения Краснодарского края и завершения битвы за Кавказ.

Сейчас власти города помогают ветеранам собрать необходимые документы для получения денежных средств. Необходимо подать заявление, паспорт, в котором прописано гражданство и место регистрации, ИНН, СНИЛС и удостоверение к медали «За оборону Кавказа». Предоставить документы необходимо в районные отделы социального развития.

Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, гражданам, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей выдадут памятные медали «75 лет со дня освобождения Краснодарского края и завершения битвы за Кавказ», сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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