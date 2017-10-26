В Сочи участники конференции молодых лидеров почтили героев войны

Участники девятой Российско-германской конференции молодых лидеров 26 октября возложили цветы и венки к Вечному огню.

Представители немецкой стороны отметили, что молодым поколениям важно всегда помнить подвиг предков и не допустить новых военных конфликтов в мире.

«Это была ужасная нацистская война, которую вела Германия против всего мира и против Советского Союза, поэтому очень важно сохранять дружественные отношения между всеми странами. Это касается и Германии, и России, и, конечно, Германию и Россию связывают особые, тесные отношения», — сказал председатель конференции молодых лидеров герцог Кристоф Ольденбургский.

«Сейчас Кубань принимает немецкую сторону, и именно молодые лидеры — те лица, которые должны отстаивать интересы своих стран и не допускать международных конфликтов», — подчеркнул руководитель краснодарской краевой молодежной общественной организации Александр Пилипенко.

Официальный старт работы конференции дадут вечером 26 октября. Торжественное открытие пройдет в Зимнем театре Сочи. Ожидается, что к молодым политикам и представителям деловых кругов двух стран с приветственным словом обратится глава Кубани Вениамин Кондратьев и герцог Кристоф Ольденбургский.

После официальной части перед собравшимися выступит Кубанский казачий хор, а также артисты краснодарской филармонии.

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