В Сочи участники свадебного кортежа устроили дрифт на оживленной улице

Это произошло в районе Олимпийского парка в минувшие выходные.

Очевидцы сняли действия нарушителей на видео и выложили в соцсети. На кадрах видно, как пара водителей, ехавших в свадебном кортеже, нарушила правила дорожного движения и стала опасно лавировать между другими машинами. Оба автомобиля устроили дрифт.

«Обошлось без пострадавших. Нарушителей нашли и наказали в соответствии с закономм», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

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