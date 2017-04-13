В Сочи ученики гимназии приготовили пасхальные угощения

На Кубани начали готовиться к Пасхе. В сочинской гимназии № 44 ученики 13 апреля провели мастер-классы по приготовлению традиционных праздничных угощений.

Именно в четверг хозяйки начинают замешивать тесто, красить яйца ко дню Воскресения Христова. Школьники вместе с учителями пекли куличи в настоящей русской печи и делали творожные пасхи по старинному рецепту.

— Надо творог смешать со сливочным маслом, с яйцами и добавить орехи.

Праздник устроили в школьном этнографическом музее «Кубанское подворье». Кроме угощения дети делали тематические поделки. В традициях православной культуры здесь представили и концертные номера, в которых рассказали гостям об истории праздника и его значении для верующих, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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