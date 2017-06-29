В Сочи учеников незаконно ставили на внутришкольный учет

В 16 школах города-курорта учеников ставили на учет из-за опоздания на уроки.

Прокуратура Центрального района во время проверки установила, что в школах положения о постановке на внутришкольный учет противоречат требованиям законодательства. Например, в учебных заведениях ставили на учет новичков, детей, опаздывавших на занятия, или в том случае, если семья временно живет на территории города.

Таком образом, были нарушены права учащихся, так как по закону на учет в органы профилактики ставят безнадзорных или беспризорных подростков за бродяжничество, попрошайничество, употребление алкоголя и наркотиков и другие правонарушения или преступления, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Центрального района Сочи.

После вмешательства прокуратуры документы в школах привели в соответствие с законом.

Вернуться на ленту

Источник