В Сочи учитель ударил школьника, его уволили

Инцидент произошел в школе № 4. Предположительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция проводит проверку после публикации в социальных сетях видео, на котором запечатлено избиение учителем ученика во время урока, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным мэрии Сочи, во время урока истории в девятом классе школы № 4 учитель в состоянии алкогольного опьянения ударил ученика. За медицинской помощью подросток не обращался. Учитель 8 декабря уволен по статье «Применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника».

В администрации добавили, что учитель работал в школе второй год, подобных случаев ранее не наблюдалось.

Служебное расследование продолжается, сообщает ТАСС.

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