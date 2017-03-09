В Сочи учительница гимназии уволилась после инцидента с СМС о подарке

В Сочи в марте педагог гимназии разослала родителям СМС, в котором возмутилась слишком маленькой, по ее мнению, подаренной суммой денег.

Накануне 8 Марта в социальных сетях появился скриншот сообщения, в котором учительница сочинской гимназии выдвинула родителям претензию из-за того, что ей подарили 5 тыс. рублей.

«Огромное спасибо за мое скромное (5 тыс.) поздравление на 8 Марта. Честно, очень хочу вернуть обратно. Это ваша оценка моего отношения к Нашим!!! детям!», — говорится в сообщении.

После публикации в Интернете началась дискуссия, а пост удалили.

«Учительница начальных классов одной из сочинских гимназий, написавшая СМС [родителям учеников о недовольстве подарком], уволилась до окончания служебной проверки», — сообщил председатель комитета по образованию, науке и культуре городского собрания Сочи Владимир Давыдов.

В управлении образования и науки администрации Сочи подтвердили, что служебная проверка по данному факту проводится, пишет ТАСС.

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