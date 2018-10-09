В Сочи учительнице на год ограничили свободу за смерть 13-летнего школьника во время похода

В Сочи в октябре состоялся суд над 55-летней женщиной, которую обвиняли в причинении смерти по неосторожности мальчику, погибшему во время похода.

Собранные следственным отделом по городу Сочи краевого управления СКР доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 55-летней Марине Чудиной. Она признана виновной в причинении смерти по неосторожности 13-летнему мальчику по ч. 1 ст. 109 УК РФ, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Свою вину женщина признала. Суд учел позицию государственного обвинителя и назначил ей один год ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», информация о пропаже мальчика поступила спасателям 3 июля в 20:46. Туристы обнаружили, что ребенок потерялся, около 19:30. Утром 5 июля к операции присоединилась еще одна группа МЧС. На месте проведения работ, выше кордона Бабук-Аул, развернули базовый лагерь спасателей. На поляне Стадника установили ретранслятор радиосвязи.

Тело подростка обнаружили вечером 13 июля. В Сочи возбудили уголовное дело о пропаже 13-летнего мальчика в районе горы Фишт. По делу о гибели 13-летнего мальчика в районе горы Фишт предъявили обвинение учительнице.

Выяснилось, что учитель начальных классов средней школы сама организовала туристический поход для группы (11 детей и двое взрослых) по маршруту поселок Гузерипль — поселок Дагомыс длительностью четыре дня. По версии следствия, имея опыт туристических походов и будучи инструктором детско-юношеского туризма, она не оповестила о походе сотрудников МЧС. Также отсутствовали медицинские заключения врачей на участников похода, их страхование от несчастного случая и приказ образовательного учреждения. Документация о проведенном инструктаже по технике безопасности также отсутствовала.

В результате 3 июля во время прохождения маршрута в районе Бабук-Аула 13-летний мальчик отклонился от маршрута и пропал. На десятые сутки в результате масштабных поисков тело ребенка обнаружили в труднодоступной местности. Причиной его смерти явился перелом лобной и затылочной кости с кровоизлиянием, полученный в результате падения с высоты. В сентябре расследование завершили, дело направили в суд.

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