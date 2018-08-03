В Сочи упавший в ливневку ребенок погиб

Бабушка пыталась спасти внука, но его течением унесло в море.

Несчастный случай произошел 3 августа в Лазаревском районе Сочи.

По предварительным данным, ребенок упал в ливневую канаву. Его бабушка прыгнула в воду и попыталась достать мальчика, но его течением унесло в море, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Вызвали спасателей. Мальчика без признаков жизни обнаружили в море. Для установления причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Проводят доследственную проверку. После этого примут процессуальное решение.

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