В Сочи ушел в отставку директор концертного зала «Фестивальный»

Директор МУП «Концертный зал «Фестивальный» Евгений Паснюк, который летом стал фигурантом уголовного дела о растрате, расторгнул трудовой договор с администрацией Сочи.

Паснюк сказал коллективу, что договор расторгнут с ним по обоюдному согласию с администрацией Сочи с 3 декабря 2018 года.

В апреле 2018 года в отношении директора МУП Сочи «Концертный зал «Фестивальный» Евгения Паснюка было возбуждено уголовное дело по ч. 4. ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата в особо крупном размере). При этом известно, что финансово-хозяйственная документация «Фестивального» была изъята следственными органами еще в январе 2017 года.

По данным следствия, Паснюк похитил средства муниципального предприятия, ущерб при этом составил 1,26 млн рублей. В конце июля 2018 года по решению Центрального районного суда Сочи он был этапирован в СИЗО.

Концертный зал «Фестивальный» был открыт в июле 1979 года. Единственным владельцем является администрация Сочи. В зале регулярно проходят концерты звезд российской эстрады и музыкальные фестивали, а до 2014 года проводились пленарные заседания Международного инвестиционного форума «Сочи» (в настоящее время — Российский инвестиционный форум).

МУП «Концертный зал «Фестивальный» создано в 1993 году. В 2007-2010 годах зал «Фестивальный» принадлежал частной компании в соответствии с инвестиционным договором, затем вновь возвратился в муниципальную собственность. В 2017 году чистая прибыль МУП составила 2,5 млн рублей при выручке в 125 млн рублей.

Евгений Паснюк руководил концертным залом «Фестивальный» с 1984 года. В 2013 году получил звание «Заслуженный работник культуры РФ», в 2014 награжден медалью «За вклад в развитие города-курорта Сочи», пишет РБК-Краснодар.

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