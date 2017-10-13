В Сочи усилили меры безопасности перед открытием фестиваля молодежи

В связи с этим в полиции напомнили жителям и гостям курорта о правилах поведении при обнаружении подозрительных предметов.

В УВД по Сочи сообщили, что во время проведения массовых мероприятий на территории города гостям и жителям необходимо обращать внимание на оставленные или забытые в общественных местах рюкзаки, сумки, чемоданы, коробки и прочие подозрительные предметы.

«Если гражданин заметил оставленную или забытую вещь, ему следует помнить, что категорически запрещается прикасаться, открывать, передвигать предметы, вызывающие подозрение. При обнаружении такого предмета необходимо отойти на безопасное расстояние, сразу же сообщить о находке в полицию по номеру 02 или с мобильного телефона 112 и дождаться полиции», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УВД по Сочи.

В ведомстве отметили, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено уголовное наказание в соответствии со ст. 207 УК РФ, санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи завершают подготовку к Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Открытие пройдет 15 октября. Первые гости уже начали прибывать в Сочи.

В связи с проведением массовых мероприятий в рамках фестиваля, жителям и гостям Сочи напомнили о пропускной системе при посещении приграничной зоны. Кроме того, УВД по Сочи напомнило правила полета беспилотников и малой авиации. В ГУ Росгвардии по краю напомнили о запрете ношения оружия во время массовых мероприятий.

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