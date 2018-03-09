В Сочи усилится ветер и пойдет мокрый снег

По данным синоптиков, ночью и утром 10 марта на курорте ожидается усиление ветра с порывами до 15 м/с.

В предгорьях и горах ожидается дождь, переходящий в мокрый снег. Местами возможно налипание мокрого снега на провода и деревья. В горах выше 1,5 тыс. м лавиноопасно.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества. В случае происшествий звонить c мобильных телефонов 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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