В Сочи усилится волнение моря, ожидаются ливни

В ближайшие один-три часа, с сохранением до конца суток 8 сентября на участке Магри — Веселое ожидается усиление волнения моря до пяти баллов. В порту тягун.

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Вероятны сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым ветром с порывами до 20-25 м/с.

«На реках возможны резкие подъемы уровня воды, на отдельных малых водотоках с достижением неблагоприятных отметок. Велик риск схода селей в горной зоне. На участке Магри — Веселое есть опасность формирования смерчей над морем», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе мэрии Сочи.

Спасатели просят жителей и гостей курорта воздержаться от отдыха у воды и в горах, по возможности отказаться от личного транспорта в пользу общественного, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными конструкциями. В случае происшествий звонить по мобильному номеру 112.

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