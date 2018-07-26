В Сочи усилят защиту особо охраняемых природных зон

Третье и окончательное чтение в Госдуме РФ прошел закон о введении строгих запретов на отчуждение в частную собственность земельных участков, расположенных в заповедниках и нацпарках.

После вступления документа в законную силу пребывание на территории нацпарка частных лиц возможно только при наличии разрешения федерального государственного бюджетного учреждения, осуществляющего его управление, или соответствующего ведомства.

Сейчас сложная ситуация сложилась на территории Сочинского национального парка в районе Аишхо, в горах Красной Поляны. Там вырос целый поселок самовольных строений. Местные жители не заботятся о чистоте окружающей территории, оставляют бытовой и строительный мусор.

Национальный Сочинский парк опубликовал сообщение о начале работ по демонтажу незаконных строений, расположенных на территории Краснополянского лесничества. Речь идет о капитальных временных металлических конструкциях, ограждениях, беседках, бетонных площадках, вымощенных тротуарной плиткой, туалетах, рукомойниках, а также крупногабаритном мусоре, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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