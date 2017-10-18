В Сочи установили круглосуточное дежурство полицейских

Безопасность во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов обеспечивают больше 2 тыс. правоохранителей. Патрули курсируют по всему курорту, особое внимание уделяют Олимпийскому парку.

Стражи порядка еще раз напоминают, что на территорию, где проходит форум дружбы, нельзя проносить зонты-трости, бумагу в рулонах или пачках, спортивный инвентарь.

«Проводится мониторинг воздушного пространства на предмет выявления беспилотных летательных аппаратов. Полеты беспилотников на территории города Сочи во время проведения Всемирного фестиваля категорически запрещены», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Мария Пирогова.

Полицейские следят и за дорогами олимпийской столицы. Чтобы не допустить пробок, автомобильные потоки регулируют инспекторы ГИБДД.

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