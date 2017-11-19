В Сочи установили скульптуру «Дельфины-футболисты»

Новая скульптурная композиция — два дельфина и огромный футбольный мяч — появилась в парке «Ривьера» возле пальмы, украшенной элементами футбольной атрибутики.

«Уверен, что это место будет еще одним напоминанием жителям и гостям города Сочи о предстоящем чемпионате мира, а фотографии на фоне этих скульптур очень быстро разлетятся по всем уголкам земного шара», — сказал глава Сочи Анатолий Пахомов.

На территории «Ривьеры» также появились полсотни светильников в виде футбольного мяча. Ранее в центре парка установили столб, показывающий расстояние между Сочи и столицами стран-участниц чемпионата мира, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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