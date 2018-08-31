В Сочи установят барельеф, созданный финалистами конкурса «Новая волна»

Финалисты международного конкурса молодых исполнителей под руководством скульптора Вячеслава Звонова приняли участие в лепке памятного барельефа.

Конкурсанты украсили скульптуру изображениями национальных флагов родных стран, логотипами своих музыкальных групп, собственными инициалами и другими символами, связанными с музыкой. Барельеф установят рядом с морским портом на улице Несербской. Он будет отлит в бронзе, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», конкурс «Новая волна» пройдет в Сочи с 4 по 9 сентября. Мероприятия фестиваля пройдут на двух главных площадках. Основную конкурсную программу зрители увидят на сцене New Wave Hall в Олимпийском парке, на второй сцене, на курорте «Имеретинский», состоятся концерты и вечеринки с участием артистов российской эстрады. Все участники «Новой волны» 7 сентября выступят на сцене Южного мола сочинского морского порта.

В 2018 году в конкурсе принимают участие 15 финалистов из десяти стран мира. В городе из-за «Новой волны» ограничат проезд по Олимпийскому проспекту.

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