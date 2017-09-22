В Сочи установят скульптуру 23-метровых аргонавтов работы Зураба Церетели

Президент Российской академии художеств уже закончил работу над этой скульптурой, а также завершил статую Иисуса Христа.

«Я сейчас закончил 33-метровую скульптуру Христа и 23-метровых аргонавтов. По поручению президента, аргонавты должны быть установлены в Сочи, в Имеретинской долине. Фундамент уже начали изучать, потому что диаметр составит 8 м. Как только фундамент зальют бетоном, отправляю и устанавливаю. Предположительно, это произойдет в следующем году», — пояснил скульптор.

Церетели уточнил, что пока еще не решено, где будет установлена статуя Христа.

«Есть разные просьбы, я пока не решил. Это не просто устанавливать 33-метровую скульптуру, надо рассчитывать ветровую нагрузку, инженерные подходы. Христос будет обращаться к народу с разведенными руками. Я в Бразилии работал, видел уйму народа — это огромный доход от туризма», — рассказал он.

По его словам, статую Иисуса Христа тоже планируют установить в России в 2018 году, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», градостроительный совет Сочи в августе 2016 года в третий раз отказался устанавливать скульптуру Иисуса Христа работы Зураба Церетели.

Сочинские архитекторы объяснили отказ от идеи Зураба Церетели установить на мысе Видном в Хостинском районе 33-метровую статую Иисуса Христа.

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