В Сочи устранили очаг американской белой бабочки

Это опасный карантинный вредитель. Он уже уничтожил на Кубани сотни плодовых деревьев: яблони, груши, сливы и вишни.

Красивыми крыльями паразиты обзаведутся через несколько месяцев. Сейчас это отпугивающего вида мелкие гусеницы. Они облепили деревья и кустарники. Озеленители Анапы, например, обработали отравой 15 тыс. деревьев.

«Сейчас ничего нет, а через три дня будут мелкие гусеницы. Придется снова возвращаться», — рассказал агроном по защите растений Валерий Ребров.

На борьбу с вредителем приходится тратить большие суммы. Несут убытки сейчас и в Сочи. Очаг вовремя заметили и уничтожили.

«Самое эффективное решение — обрезать ветки и просто их сжигать. Если распространение очень обширное, все дерево заражено, или сад, или весь район, то нужно прибегать к химическим, биологическим препаратам», — пояснил инспектор отдела Россельхознадзора по Краснодарскому краю Валерий Немченко.

Сейчас на 35 га в регионе действует карантин из-за бабочки. Биологи, хорошо изучившие поведение вредителя, советуют на всякий случай обработать химраствором не только плодовые деревья. Были случаи, когда бабочка нападала даже на горький орешник.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в саду под Краснодаром отменили карантин по американской белой бабочке.

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