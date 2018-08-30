В Сочи устранили последствия коммунальной аварии

Сейчас специалисты водоканала подключают к сетям районы города, в которых утром наступила засуха.

Из-за ЧП без питьевой воды остались почти 10 тыс. жителей курорта. Причина — в сбое работы насосов на водозаборных сооружениях. Как только инженеры обнаружили неполадки, систему отключили. Без ресурса остались жители 40 улиц в Центральном районе. К больницам, школам, детским садам был организован подвоз воды.

«К сожалению, густонаселенные районы, хотя на самом деле разницы нет. Мы переживаем и стараемся быстрее ликвидировать аварию, даже если отключены одна-две улицы или несколько домов, потому что по определению люди не должны сидеть без воды», — сказал пресс-секретарь «Водоканала» Сочи Константин Бредников.

Аварийные работы на главном водозаборе продолжались весь день. Только к 18:00 удалось наладить деятельность системы. Сразу после этого коммунальщики начали подключать абонентов к водоснабжению.

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