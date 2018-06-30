В Сочи устроят open-air в день первых матчей стадии плей-офф ЧМ по футболу

30 июня в 10:44

На курорте 30 июня для болельщиков проведут концерты и мероприятие от Кубинской школы танцев Мишеля Мартинеса.

Стадион «Фишт» примет матч 1/8 финала между сборными Уругвая и Португалии. В честь этого в городе состоится праздник — концерты проведут на девяти площадках, пять из которых расположены в Олимпийском парке. Болельщики в центре Сочи соберутся на open-air от Кубинской школы танцев Мишеля Мартинеса.

«Наши ученики под руководством профессионального кубинского танцора Мишеля Мартинеса исполнят прямо на улице сальсу. Гости ближайших отелей из Бразилии, Португалии, Испании, Перу и других стран, для которых кубинские ритмы стали родными, обещают присоединиться к нашему танцполу», — цитирует ТАСС руководителя кубинской школы танцев Инессу Мартинес.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу вышел на стадию плей-офф — первые матчи 1/8 состоятся 30 июня.

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