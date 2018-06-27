В Сочи увеличат количество бесплатных парковок

Решение об этом в июне приняли власти города-курорта.

Мэр Анатолий Пахомов отметил, что необходимо провести мониторинг территорий и найти подходящие неиспользуемые муниципальные земельные участки, которые можно будет благоустроить так, чтобы было удобно парковать автомобили.

«В Лазаревке, возле Псезуапсе организовали свалку. Надо очистить эту территорию от мусора. Здесь люди могут поставить свои машины, чтобы не заставлять всю проезжую часть», — сказал глава города.

Он отметил, что необходимо также привести в порядок дворы многоквартирных домов, чтобы они соответствовали облику курорта.

Доступ на муниципальные пляжи — еще одна проблема, озвученная мэром. Некоторые арендаторы устанавливают на входе на пляжи шлагбаумы, нарушая закон. Проход к морю вдоль арендованных территорий должен быть общедоступным. В 2017 году мэрия уже направляла в правоохранительные органы перечень таких объектов. Обновленный в текущем году список вновь направят в городское УВД, чтобы правоохранители предупреждали о том, что запрещать проход недопустимо, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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