В Сочи увеличилось количество выезжающих за пределы горнолыжных трасс туристов

Об этом сообщил руководитель ЮРПСО МЧС России Юрий Фомин.

По его словам, спасатели отмечают увеличение количества горнолыжников, выезжающих за пределы трасс в горах Сочи, что приводит к несчастным случаям. Сотрудники ЮРПСО в 2017 году провели более 500 спасательных работ. В 15% из них использовали вертолет.

«В последнее время ежедневно в горах Сочи происходит более десяти чрезвычайных происшествий, связанных с нарушениями правил катания. Горнолыжники выезжают за пределы организованных трасс, катаются по различным кулуарам, лавиноопасным участкам, прыгают со скал, уступов, водопадов», — подчеркнул руководитель спасательного отряда.

Как отметил Фомин, нарушителями в основном являются не профессионалы горнолыжного спорта, а «безответственные люди, которые не думают о себе, в первую очередь — о своих семьях, и тех, кто проводит спасательные работы, на что тратятся большие финансовые средства — как государственные, так и коммерческих организаций».

Он добавил, что в последний раз, 27 декабря, на проведение спасательных работ с эвакуацией пострадавших в горах Красной Поляны потратили более 350 тыс. рублей из федеральных средств.

Сейчас рассматривается вопрос о привлечении к законодательной ответственности горнолыжников, которые выезжают за пределы трасс. Это позволит сократить количество несчастных случаев в горах во время катаний и дисциплинировать туристов, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи начал работу штаб по контролю за безопасностью туристов. Горнолыжные курорты Сочи в зимний период примут 360 тыс. туристов.

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