В Сочи ужесточат меры борьбы с незаконной постройкой многоэтажек

В город-курорт 19 января с рабочим визитом прибыл заместитель полномочного представителя президента России в ЮФО Владимир Гурба. Он провел совещание по вопросам экологии.

Три года назад в Сочи провели масштабную проверку. Оказалось, что тысячи домовладений и предприятий не подключены к центральной канализации и сбрасывают отходы в незаконные котлованы или в реки. Предупреждениями и штрафами ситуацию удалось переломить: число неподключенных к канализации объектов снизилось в семь раз.

«Вопрос не мог не касаться развития системы очистных сооружений — прокладки новых сетей, которые позволили бы населению подключиться к централизованной системе очистки. Сделано достаточно много. Потому что было порядка 14 тыс. тех, кто не был подключен к системе. Сегодня их осталось чуть меньше 2 тыс.», — сказал заместитель полномочного представителя президента РФ в ЮФО Владимир Гурба.

На курорте планируют ужесточить меры наказания тех, кто занят незаконной постройкой многоэтажек. Для этого понадобится поддержка со стороны краевых и федеральных властей. Чиновники хотят расширить полномочия муниципалитета, чтобы иметь возможность продавать участки, где идет незаконная стройка, а на вырученные деньги сносить незаконные объекты. Представители сочинской мэрии подготовили больше десяти предложений по изменению законодательства.

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