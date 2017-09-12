В Сочи узнать свой ВИЧ-статус можно будет в поезде

Он приедет на железнодорожный вокзал Адлера 15 сентября в 14:00.

В одном из вагонов будет работать мобильный медицинский пункт, где пассажиры и все желающие смогут бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус и на месте получить консультацию специалиста. Маршрут вагона-лаборатории начался на Дальнем Востоке. После Сочи он отправится в Санкт-Петербург.

Сдать анализ можно будет и в кабинете на втором этаже ж/д вокзала Адлера. Кроме того, в этот день передвижная лаборатория примет всех желающих у ТРЦ «Моремолл», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Кабинет по тестированию на ВИЧСПИД будет функционировать на вокзале Адлера до 17 сентября включительно, а на следующий день медицинские специалисты проведут выездную акцию в ОАО «Сочинский хлебокомбинат».

Вернуться на ленту

Источник