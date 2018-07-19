В Сочи в 122 школах начался ремонт

К работам бригады подрядчиков приступили сразу после проведения ЕГЭ.

Всего в городе 164 школы. В 28 на сегодняшний день ремонт уже завершили.

В основном в образовательных учреждениях необходима реконструкция кровли, инженерных сетей, санузлов, косметический ремонт помещений. В школах № 78, № 81 и лицее № 23 проведут капитальный ремонт. На эти цели в бюджете запланировано около 80 млн рублей.

В Сочи также продолжается практика привлечения местных бизнесменов в качестве шефов учреждений образования. Предприниматели в этом году поучаствуют в ремонте 21-й школы курорта. На это бизнесмены потратят в общей сложности около 25 млн рублей. Глава города на планерке еще раз отметил, что это не отменяет, а дополняет работу власти. Также Анатолий Пахомов подчеркнул, что будет лично контролировать ход работ.

Помимо этого, выделили средства на установку камер видеонаблюдения по периметру ограждения территорий образовательных учреждений. Работы планируют завершить к концу года, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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