В Сочи в 2017 году отремонтируют 97 дорог

В Сочи в 2017 году планируют отремонтировать 97 внутриквартальных и городских дорог.

Всего на эти цели собираются направить 580 млн рублей. Это деньги, которые получили с транспортного налога, уплаченного жителями курорта в 2016 году.

Первый этап ремонтных работ начнется в мае. Сейчас подбирают подрядчика. Всего будет отремонтировано 46 дорог во всех районах курорта. Их перечень уже сформирован с учетом предложений глав районов и мнения местных жителей. Общая протяженность обновленного дорожного полотна составит более 47 км.

На втором этапе собираются отремонтировать еще 51 дорогу. Его старт запланирован на сентябрь. Перечень дорог, которые отремонтируют на втором этапе, сейчас формируют.

Дополнительно на ямочный ремонт из бюджета города выделили 10 млн рублей. Работы уже провели на улице Параллельной и мосту на Московской. В ближайшие дни завершат ремонт моста на улице Леселидзе, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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