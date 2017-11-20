В Сочи в 2018 году отремонтируют 97 многоквартирных домов

Краевой фонд капитального ремонта потратит на эти цели более 162 млн рублей.

Около 27 млн рублей будет потрачено на замену электропроводки в 55 домах. Помимо этого, в рамках капремонта заменят лифтовое оборудование, отремонтируют кровлю, фасад, полностью заменят стояки теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Строительно-монтажные работы по капитальному ремонту 76 домов, запланированных на этот год, должны завершиться 25 декабря. Стоимость ремонта составила более 142 млн рублей. Замена систем теплоснабжения в этих домах будет выполнена по окончании отопительного сезона — весной 2018 года, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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