В Сочи в 2019 году введут схему новой маршрутной сети города

Ее планируют внедрять с 1 января.

«Нынешнюю маршрутную сеть сформировали к Олимпийским играм, сегодня она утрачивает свою силу. Необходимо в первую очередь сократить дублирующие маршруты, заменить подвижной состав на более вместительный, уйти с автобусов малой вместимости, а их на сегодняшний день более 60%. И интервал небольшой у этих автобусов — они ездят друг за другом, тем самым перегружая улично-дорожную сеть», — пояснил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вячеслав Бауэр.

Он подчеркнул, что новая сеть подразумевает под собой пересадку пассажиров бесплатно.

Маршрутная сеть курорта состоит из 147 муниципальных маршрутов. На линии ежедневно работает 889 автобусов.

С нового года в автобусах внедрят новые технологии, в том числе безналичную оплату проезда, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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