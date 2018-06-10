В Сочи в 23-й раз проведут чествование одаренных школьников

В Зимнем театре 16 июня состоится праздник «Созвездие юных талантов».

Около 200 участникам торжественной церемонии вручат «Дипломы юного гражданина города Сочи» и памятный подарок — статуэтку «Галактика».

На праздник приглашены победители и призеры всероссийской олимпиады школьников по математике, иностранным языкам и экологии, а также участники и победители конкурса «Я — исследователь», сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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