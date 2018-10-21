В Сочи в армию отправили первых 42 новобранцев

На сборном пункте военного комиссариата ЮВО в Сочи состоялась отправка первых новобранцев осеннего призыва 2018 года.

Сочинские призывники пополнят ряды военнослужащих различных родов и видов войск, в том числе сухопутных, воздушно-десантных и военно-морских сил, расположенных от Севастополя до Астрахани, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного военного округа.

Защитников Отечества пришли поздравить с началом службы более сотни близких и друзей.

«В последние годы авторитет наших Вооруженных Сил в мире возрастает в геометрической прогрессии, а вместе с этим растет и престиж военной службы в армии России», — сказал на церемонии исполняющий обязанности военного комиссара города Сочи Петр Реутов.

С напутственным словом также выступили представители городской и районных администраций, общественных ветеранских организаций, казачества и юнармейцы Сочи.

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