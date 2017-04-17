В Сочи в больнице скончался напавший на сотрудников ДПС мужчина

В Сочи 14 апреля в больнице скончался мужчина, который с ножом напал на сотрудников полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 9 апреля в поселке Кудепста водитель иномарки ранил ножом сотрудники ДПС. Напарник раненого полицейского после предупредительного выстрела в воздух выстрелил в сторону нападавшего. В результате злоумышленник получил ранение шеи. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции.

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