В Сочи в центре «Сириус» «Тотальный диктант» написали около 350 школьников

Текст им прочел академик Российской академии космонавтики, гендиректор ПАО «РКК Энергия» Владимир Солнцев.

Диктант прошел в зале главного корпуса центра, где обычно проходят лекции приглашенных ученых, ребятам выдали планшеты, чтобы писать было удобнее. В акции на этой площадке участвовали только ребята из «Сириуса» — школьники, приехавшие в центр из разных регионов России.

«Я думаю, для ребят это очень серьезное испытание. Но, не зная букваря, невозможно называться русским человеком», — отметил Владимир Солнцев после окончания диктанта.

В Армавире желающих написать диктант оказалось неожиданно много: сначала хотели задействовать только библиотеку, но когда поняли, что мест не хватает, обратились в расположенный рядом выставочный зал. Здесь накануне как раз открылась выставка художника из Кропоткина Ивана Ботвинко, и диктант писали с видом на старинную суздальскую церковь, уголки Краснодарского края, ущелья Кавказа, просторы Ставрополья и другие российские пейзажи.

Во второй раз желающих написать диктант приняли в литературном кафе в Анапе.

В Туапсе самая большая площадка, на 120 человек, расположилась в гостинице недалеко от берега моря, а в следующий раз планируется провести акцию прямо на набережной: организаторам в этом году удалось наладить плотный контакт с администрацией порта. Кроме того, на одной из площадок текст диктанта прочитал руководитель студии брейк-данса. Организаторы надеются, что его участие поможет привлечь тех, кто обычно не интересуется акцией, например, спортсменов.

В Геленджике отмечают, что проверить знания захотели многие горожане, люди среднего возраста и пенсионеры записывались на площадку чаще не через интернет, а лично.

Координаты «Тотального диктанта» в Краснодаре сознательно отказались от необычных локаций: людям удобнее писать диктант за столами. Вся «соль» на краснодарских площадках — в тех, кто читает диктант. Это, например, директор фестиваля современной культуры Geek Picnic Анна Ткачева, помощник мэра Владимир Вербицкий, популяризатор науки Серафима Чичева, координатор проектов по развитию электротранспорта и строительству ветропарков Алеся Иванова.

«Мы приглашали тех, кто действительно помогает делать наш город лучше», — цитирует ТАСС одного из организаторов диктанта Алену Чавычалову.

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