В Сочи в Центре восстановления леопарда котятам сделали первые прививки

Специально для этого пригласили главного ветеринарного врача Московского зоопарка Михаила Альшинецкого.

Специалисты осмотрели, взвесили и привили детенышей леопарда, родившихся в июне. Процедура вакцинации недолгая и безболезненная, но для котят, которые до этого никогда не встречали человека, непростая. Однако стресс — важная часть программы подготовки животных к жизни в дикой природе. Именно таким образом усиливается инстинктивный страх перед человеком.

Во время ветеринарных процедур установили половую принадлежность котят. Выяснилось, что потомство Черри — две самки и один самец, у Андреа родились одна самка и один самец.

Руководитель Центра восстановления леопарда на Кавказе Николай Воронин отметил, что животные в хорошей форме, не имеют внешних признаков заболеваний, а их масса соответствует возрастной норме.

С момента появления на свет котят прошло почти три месяца — 5 июня потомством обзавелись две самки. Зафиксировать факт, что малышей у Черри именно три, удалось только 18 июня, когда самка перенесла двухнедельных котят из каменного грота в деревянное логово, оборудованное системой видеонаблюдения, сообщает пресс-служба Минприроды России.

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