В Сочи в частном доме нашли больное бешенством животное

В связи с этим в микрорайоне Мацеста объявили карантин.

Специалисты Россельхознадзора обнаружили очаг бешенства в частном доме на улице Чекменева в Хостинском районе. Чтобы ликвидировать его и не дать распространиться заболеванию, на территории дома, в котором заболела собака, установили карантин.

В период карантина в Мацесте запрещена торговля домашними животными, отлов диких животных, проведение выставок собак и кошек, тренировки для собак, вывоз домашних животных за пределы микрорайона.

Жителей Мацесты попросили при обнаружении признаков заболевания и необычного поведения животных незамедлительно сообщать об этом специалистам государственной ветеринарной службы, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

Телефон сочинского межрайонного отдела краевого Россельхознадзора: 8 (862) 296-51-91.

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