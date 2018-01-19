В Сочи в честь 80-летия со дня рождения Высоцкого проведут творческий вечер и концерт

На курорте с 21 по 25 января проведут мероприятия в память о поэте и актере.

В городском доме культуры «Юбилейный» 21 января состоится концерт. Для зрителей выступят солисты народного самодеятельного коллектива «Клуб авторской песни Сочи». Артисты исполнят песни Владимира Высоцкого, прочтут его стихи и поделятся воспоминаниями. Начало в 17:30.

В день рождения Высоцкого, 25 января, запланировано возложение цветов к памятнику поэта в парке концертного зала «Фестивальный». Во время церемонии будет работать «открытый микрофон». Начало в 13:00.

В этот день в 15:00 городская юношеская библиотека организует творческий вечер. В программе — краеведческая лекция «Высоцкий и город Сочи», презентация «Высоцкий и кинематограф», литературная викторина, конкурс стихов, выступление членов клуба авторской песни, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре пройдет литературный концерт в честь 80-летия Владимира Высоцкого. Мероприятие состоится 23 января в Краснодарской краевой универсальной научной библиотеке имени А. С. Пушкина.

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