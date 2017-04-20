В Сочи в честь Дня Победы жители выполнят более 26,2 тыс. отжиманий

20 апреля в 15:20

В Сочи 9 мая пройдет всероссийская спортивная акция «Рекорд Победы».

Участники мероприятия должны отжаться в общей сумме 26 тыс. 298 раз. Упражнение выполнят по одному разу за каждый прожитый мирный день с момента окончания Великой Отечественной войны, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

Запланированы конкурсы, соревнования по армрестлингу, перетягивания каната, мастер-классы по воркауту. Мероприятие проведут на площади Южного мола. Начало в 14:30.

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