В Сочи в честь фестиваля молодежи художник из Перу сделает граффити на многоэтажке

Курорт начали украшать конструкциями с символикой мероприятия.

В администрации Сочи обсудили подготовку к проведению Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

«Начали украшать город баннерами, скоро повесим флаги. Конструкции будут с символикой фестиваля. Запланирована культурная программа, будут задействованы кинотеатры. «Росконгресс» привезет художника из Перу, который сделает мурал — это большое граффити на многоэтажном доме в Адлерском районе», — сказал замглавы Сочи Сергей Юрченко.

На курорте уже курсируют 15 автобусов с символикой фестиваля молодежи. Продолжают работы по обустройству сквера «Фестивальный», который расположится рядом с парком «Дендрарий». Новый парк собираются разделить на четыре зоны. Одну из них займет цветочная клумба в форме ромашки — логотипа фестиваля. В Олимпийском парке начали монтажные работы на объектах проведения. В «Росконгрессе» отметили, что город практически готов к мероприятию.

На время фестиваля изменят схему движения машин. С 14 по 22 октября автомобили не смогут проехать по улице Триумфальной и Журналистов. Подробную схему опубликуют дополнительно, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в феврале 2016 года было принято решение провести Всемирный фестиваль молодежи и студентов — 2017 в России. Среди городов-претендентов на проведение мероприятия оказался Сочи. Президент России Владимир Путин поручил приспособить олимпийские объекты Сочи к проведению этого фестиваля. Международный подготовительный комитет по проведению фестиваля молодежи и студентов в Венесуэле 5 июня окончательно решил, что мероприятие пройдет в Сочи. Оно состоится с 14 по 22 октября.

В августе 2016 года утвердили официальный логотип мероприятия — это разноцветная ромашка и голубь.

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