В Сочи в день игры между Россией и Хорватией усилят работу общественного транспорта

По предварительным данным, 7 июля на курорт приедут около 200 тыс. человек.

Чтобы не допустить заторов на дорогах, глава Сочи Анатолий Пахомов обратился к горожанам с просьбой отказаться в этот день от использования личного транспорта.

«В Сочи приедет рекордное количество гостей. Наша с вами задача проявить лучшие качества хозяев, показать свое радушие и гостеприимство. Отказаться от личного транспорта в этот день. Тем более, что общественный будет работать в усиленном режиме не только на маршрутах спортивных соревнований, но и по всему городу», — отметил он.

Городские и пригородные автобусы будут курсировать до 2:00 с минимальным интервалом движения. Пассажиры из Центрального района, к примеру, смогут добраться до Адлера с остановки «Платановая аллея» на автобусах № 125 и 125с; до поселка Дагомыс — на 110-м автобусе; а от остановки «Ж/д вокзал на улице Навагинской» можно будет доехать на автобусе № 155 до поселка Лазаревского.

В дни проведения на курорте игр чемпионата мира по футболу по маршрутам спортивных соревнований курсируют электропоезда и около 250 автобусов. Около 120 из этих автобусов являются рейсовыми, 130 — шаттлами. В день матча они начнут свою работу за три часа до стартового свистка и продолжат вывозить болельщиков в течение четырех часов после окончания матча с интервалом движения 2-5 минут, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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