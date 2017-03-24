В Сочи в день матча Россия — Бельгия изменят схему движения автобусов

В Сочи 28 марта изменят схему движения общественного транспорта в районе Олимпийского парка.

Автобусы не будут двигаться по Олимпийскому проспекту со стороны южной входной группы на стадион «Фишт». Конечная остановка автобусов и маршруток расположится в зоне посадки и высадки между входной группой в Олимпийский парк и железнодорожной станцией «Имеретинский курорт». Изменения будут действовать с 15:00.

От конечной остановки общественного транспорта зрителей будут встречать и сопровождать волонтеры, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 24 марта в Краснодаре пройдет контрольный матч сборной против Кот-д’Ивуара и 28 марта в Сочи — против Бельгии. Это контрольные матчи перед Кубком конфедераций. На матч Россия — Бельгия в Сочи продали более 18 тыс. билетов. Этим матчем откроют стадион «Фишт», который находился на реконструкции.

В Сочи 28 марта продлят работу общественного транспорта в связи с проведением футбольного матча между сборными России и Бельгии.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Полуфинальные матчи сыграют 28 и 29 июня в Казани и Сочи соответственно. Матч за третье место состоится 2 июля в Москве. Санкт-Петербург примет финал соревнований. Ожидается, что матчи Кубка посетят более 700 тыс. болельщиков.

Памятку болельщикам футбольного матча Россия — Бельгия в Сочи можно посмотреть здесь.

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