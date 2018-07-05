В Сочи в день матча Россия — Хорватия пройдет гроза

Метеорологи предупредили об осадках в городе-курорте 7 июля.

Предварительный прогноз привел научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, гроза пройдет днем — до матча, который начнется в 21:00. Во время самой игры осадков не будет.

«В целом в этот день прогноз такой: облачно с прояснениями, гроза. Максимальные температуры за сутки 25-27 °C, ветер северный 6-9 м/с в секунду, при грозе до 18 м/с. Но на период матча мы прогнозируем, что дождь маловероятен, солнце после 20:00 сядет и температура понизится до 20-22 °C», — сказал глава Гидромета.

Он добавил, что получаемые расчеты о погоде будут уточняться, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», четвертьфинал чемпионата мира по футболу между командами России и Хорватии состоится 7 июля. Российская сборная прилетит в Сочи 5 июля. Их встретит иллюминация триколора на телебашне и фейрверк.

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