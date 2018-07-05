В Сочи в день матча Россия — Хорватия запустят 70 дополнительных «Ласточек»

Скоростные электрички будут подвозить футбольных болельщиков к стадиону «Фишт» 7 июля.

Пассажиров подберут в самом Сочи, а также в Олимпийском парке, Адлере, на остановках «Роза Хутор» и «Имеретинский курорт».

«Движение будет осуществляться бесплатно. Правом на бесплатный проезд смогут воспользоваться люди, приобретавшие билет на матч, а также аккредитованные лица. Для удобства пассажиров будет организовано движение и после завершение матча», — рассказал генеральный директор компании-перевозчика Максим Жуков.

Чтобы проехать бесплатно, при себе необходимо иметь паспорт болельщика и билет на матч.

Игра сборной России с хорватами должна завершиться около 23:00, но если матч продолжится серией 11-метровых пенальти, график движения «Ласточек» продлят до 3:00.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная России сыграет в четвертьфинале с командой Хорватии 7 июля в Сочи. На игру приедут около 10 тыс. хорватских болельщиков. В связи с матчем увеличат количество транспорта из Краснодара в Сочи.

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