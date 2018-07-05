В Сочи в день матча сборных России и Хорватии привлекут более 250 автобусов

На заседании оперативного штаба по вопросам транспортного обеспечения ЧМ-2018 обсудили готовность к матчу 1/4 финала ЧМ.

Вице-губернатор Анатолий Вороновский отметил, что 7 июля ожидается рекордное количество зрителей как на территории Олимпийского парка, так и города Сочи в целом.

«Важно обеспечить резерв сил и средств для транспортного обслуживания. Для обеспечения пассажирских перевозок в Сочи в день матча привлекут более 250 автобусов, из которых около 120 являются рейсовым и 130 — шаттлами», — сообщил он.

На маршрутах спортивных соревнований автобусы начнут работать за три часа до начала матча и продолжат вывозить болельщиков в течение четырех часов после окончания игры с интервалом движения две-пять минут.

Для вывоза болельщиков после матча дополнительно будет задействовано более 70 автобусов. Работу транспорта общего пользования в Сочи 7 июля продлят до 2:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», четвертьфинал чемпионата мира по футболу между командами России и Хорватии состоится 7 июля. Российская сборная прилетит в Сочи 5 июля. Их встретит иллюминация триколора на телебашне и фейерверк.

На период проведения матча Россия — Хорватия интерес туристов к Сочи вырос на треть. На четвертьфинал ЧМ-2018 на курорт приедут около 10 тыс. болельщиков сборной Хорватии.

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