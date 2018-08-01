В Сочи в день ВДВ не будут отключать фонтаны

У памятника погибшим в локальных конфликтах на Цветном бульваре в 10:00 2 августа состоится торжественный митинг.

Десантники, ветераны и школьники возложат цветы и венки к памятному знаку, а также почтут минутой молчания погибших.

Празднование 88-й годовщины образования Воздушно-десантных войск продолжится выступлением творческих коллективов и народными гуляниями.

Фонтаны в городе на время праздника отключать не планируется, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре на профилактику закрыли городские фонтаны. Проверка водного оборудования продлится до 3 августа.

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