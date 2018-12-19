В Сочи в дендрарии распустился зимоцвет

Желтые цветы с бордово-сиреневой сердцевиной напоминают желтую орхидею, однако их размеры в разы меньше — 1-3 см в диаметре.

Увидеть зимоцвет можно в верхней части парка — у тропинки справа от главной лестницы, ведущей к фонтану «Сказка», напротив «Японского садика».

Цветок называется химонантус, он растет на территории Китая. Однако на каждом новом месте обитания растение получает новое название: «карамельное дерево», «ледяной цветок», «восковой цветок». В России его прозвали зимоцветом за особенность расцветать в холодное время года, сообщает пресс-служба Сочинского национального парка.

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