В Сочи в десятый раз состоится Sochi Jazz Festival 

Юбилейный фестиваль Игоря Бутмана пройдет на курорте с 1 по 4 августа.

Джазмены выступят на сценах Площади Флага и концертного зала «Фестивальный». Два концерта — 2 и 3 августа — пройдут в Зимнем театре.

«Мы ведем переговоры с большим числом великих музыкантов. Очень хотим видеть и наших друзей, с которыми мы уже сотрудничали на фестивале в Сочи и тех, для кого этот фестиваль станет первым знакомством с этим прекрасным городом», — рассказал народный артист России Игорь Бутман.

Программа фестиваля включает в себя концерты всемирно известных музыкантов, мастер-классы, творческие встречи, сообщает пресс-служба Зимнего театра.

Фоторепортаж с открытия Sochi Jazz Festival — 2018 смотрите здесь.