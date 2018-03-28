В Сочи в дни хоккейных матчей Россия — Германия организуют бесплатные автобусы

Встречи пройдут 6 и 7 апреля в ледовом дворце «Большой».

Автобусы будут организованы от ЦУМа на улице Навагинской до ледового дворца по следующему графику: 6 апреля в 18:00, 18:05, 18:10, 18:15, 18:20 и 7 апреля в 15:20, 15:25, 15:30, 15:35, 15:40.

Вход в автобусы будет осуществляться строго по билетам на матч. Билеты в автобусе продаваться не будут, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе мэрии Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», матчи пройдут в рамках Еврочелленджа.

После этого сборная России по хоккею в гостях сыграет два матча с норвежцами, а затем примет участие в чешском (19 — 22 апреля) и шведском (26 — 29 апреля) этапах Евротура. Все это будут этапы подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Дании с 4 по 20 мая.

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