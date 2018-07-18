В Сочи в ДТП фургон опрокинулся после столкновения с иномаркой

Авария произошла ночью 18 июля в Центральном районе, перед Краснодарским кольцом.

Видео с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

На кадрах видно, что автомобиль Mercedes врезался в «газель». От сильного удара фургон опрокинулся на бок.

По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства аварии уточняются.

Сегодня 18.07 ночью, перед Краснодарским кольцом, легковой автомобиль марки Мерседес совершил столкновение с Газелью, в результате чего от мощного удара Газель опрокинулась на бок! По предварительным данным никто серьезно не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются. 🎥: видео от подписчиков. ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #Chp_sochi #Сочи #Адлер #Краснаяполяна #ЛюбимыйСочи #Сочи2018 #Туапсе #Краснодарскийкрай #Краснодар

Публикация от ЧП СОЧИ 🔞 (@chp_sochi) 17 Июл 2018 в 8:17 PDT

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