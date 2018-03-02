В Сочи в ДТП на встречке погиб парень

02 марта в 20:56

Авария произошла 2 марта около 18:30.

По предварительным данным, 23-летний водитель Lada Granta двигался со стороны Адлера в Красную Поляну. Он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в Lada Rriora, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП водитель Lada Granta погиб. Водитель и пассажир второй легковушки доставлены в больницу с травмами разной тяжести.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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