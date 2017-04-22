В Сочи в ДТП на встречке пострадал шестилетний ребенок

В Хостинском районе Сочи 21 апреля произошло ДТП, в котором пострадали три человека, в том числе ребенок.

Сообщение о ДТП на улице Транспортной поступило в 23:10. По предварительным данным, водитель за рулем автомобиля «Нива» двигался со скоростью, не обеспечивающей ему постоянного контроля за управлением транспортным средством, допустил неуправляемый занос и столкнулся с Merсedes, двигавшимся во встречном направлении, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды ОГИБДД Сочи.

В результате пострадали три человека, в том числе шестилетний ребенок. Все они были пассажирами Merсedes и в момент ДТП находились на заднем сидение, пристегнутые ремнями безопасности. Их госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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